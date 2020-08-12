خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

تغطي عدداً من الموضوعات لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بعد، تغطي عدداً من المجالات، خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

ومن المقرر تنطلق هذه البرامج التدريبية، بتنظيم دورة متخصصة بعنوان "نظام إدارة الابتكار ISO 56002" صباح يوم غد الخميس، يقدمها مدير مركز التدريب بالهيئة المهندس سعود الشبانات.

وستقام الدورة الثانية مساء يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتتناول مقدمة حول "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025"، لنائب مدير المركز عبد الله التركي.

وتُقام الدورة الثالثة مساء الخميس 20 أغسطس، بعنوان "ISO GUIDE 98-1:2009"، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والإثنين 23 - 24 أغسطس بعنوان "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق".

وسيتم تنظيم الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان "آلية سحب العينات"، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان "أسلوب كايزن للتحسين المستمر".

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

ودعت إلى التسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B