"مكافحة المخدرات": القبض على مواطن روَّج مواد مخدرة على شبكات التواصل

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أسفرت عن القبض على مواطن؛ لعرضه وترويجه مواد مخدرة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بمحافظة رفحاء.