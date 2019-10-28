تكريم الخريجين والمتميزين في ختام أنشطة النادي السعودي في نيوكاسل

احتفت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا دورة ٣٨ بالطلاب الخريجين والخريجات والجهات الداعمة والمتعاونة للعام المنصرم، في حفل قدم فيه رئيس النادي السعودي المهندس مهند الفلالي شكره وتقديره لفريق العمل ودعم الملحقية الثقافية السعودية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النادي والبطولات الرياضية.

نيوكاسل إدارة النادي السعودي بنيوكاسل

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28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 07:28 PM

تكريم الخريجين والمتميزين في ختام أنشطة النادي السعودي في نيوكاسل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا دورة ٣٨ بالطلاب الخريجين والخريجات والجهات الداعمة والمتعاونة للعام المنصرم، في حفل قدم فيه رئيس النادي السعودي المهندس مهند الفلالي شكره وتقديره لفريق العمل ودعم الملحقية الثقافية السعودية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النادي والبطولات الرياضية.

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نيوكاسل إدارة النادي السعودي بنيوكاسل

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