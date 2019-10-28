تكريم الخريجين والمتميزين في ختام أنشطة النادي السعودي في نيوكاسل

احتفت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل ببريطانيا دورة ٣٨ بالطلاب الخريجين والخريجات والجهات الداعمة والمتعاونة للعام المنصرم، في حفل قدم فيه رئيس النادي السعودي المهندس مهند الفلالي شكره وتقديره لفريق العمل ودعم الملحقية الثقافية السعودية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لأنشطة النادي والبطولات الرياضية.