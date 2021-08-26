فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي"

يبدأ السبت المقبل ولمدة 6 أيام.. عبر بوابة "أبشر - توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة "جندي" رجال.



وبينت الإدارة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم السبت الموافق 20 /1/ 1443 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 25 /1/ 1443هـ، عبر بوابة " أبشر - توظيف " من خلال الرابط https://jobs.sa.