مكة.. مدرسة أهلية تنهي عقد معلمين اثنين سعوديين.. والسبب مواجهة كورونا

المعلمان تساءلا عن علاقة الفيروس بالفصل وطالبا الوزارة بالتدخل

أنهت مدرسة أهلية بمكة المكرمة، عقد معلمين سعوديين فيها، بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وعزت ذلك الإجراء إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وحصلت "سبق" على نسخة من إنهاء عقد اثنين من المعلمين في مدرسة أهلية بمكة المكرمة - تحتفظ "سبق" باسمها - أحدهما معلم "ف ب" وهو شاب سعودي لم يمر ستة أشهر على زواجه، مطالباً المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التحقيق مع المدرسة الأهلية المنتسب إليها منذ فترة ليست بالقصيرة، لافتاً إلى أنه تلقى عقد إنهاء عمله بذات المدرسة اليوم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

من جانب آخر طالب المعلم "ر س" وهو آخر متضرر، وزارة التعليم بالتحقيق في حادثة إنهاء عقودهم من المدرسة الأهلية، والتي تحججت المدرسة، بأنها بسبب التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، متسائلاً عن علاقة الفيروس بقرار الفصل.

وبحسب إنهاء عقد المعلمين الاثنين، حصلت "سبق" على نسخة منهما، جاء فيه: "نظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا، وإيقاف العمل في القطاعات الحكومية والخاصة، ونظراً لقرار إيقاف قدوم الطلاب للمدارس وتعليق الدراسة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها منذ 1441/ 7/ 14 ونظراً للظروف الطارئة لهذا الحادث المفاجئ غير ممكن التوقع كقوة قاهرة خارجة عن إرادة الأطراف المتعاقدة من أجل صحتنا ومجتمعنا ووطننا، واستناداً إلى المادة الرابعة والسبعين فقرة رقم (5) من نظام العمل من أنه ينتهي عقد العمل في أحوال ومنها القوة القاهرة، وتماشياً مع ذلك نحيطكم علماً بقرار إنهاء العقد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري من العام الميلادي الحالي".