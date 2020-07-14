البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.

فيروس كورونا الجديد

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:14 AM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.

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