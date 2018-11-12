مصادر توضح تفاصيل "فيديو الصهريج المتهور".. السائق كان في حالة غير طبيعية وأوقف بالقوة

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهر فيه صهريج متهور يصطدم بمجموعة سيارات على أحد طرق الرياض.

وقالت المصادر: السائق إريتري الجنسية، وكان في حالة غير طبيعية، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن عدد المركبات المتضررة ١٦ مركبة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 02:41 PM

مصادر توضح تفاصيل "فيديو الصهريج المتهور".. السائق كان في حالة غير طبيعية وأوقف بالقوة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهر فيه صهريج متهور يصطدم بمجموعة سيارات على أحد طرق الرياض.

وقالت المصادر: السائق إريتري الجنسية، وكان في حالة غير طبيعية، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن عدد المركبات المتضررة ١٦ مركبة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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