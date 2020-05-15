هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط"

أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة

شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير.

واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات.

بلدية خميس مشيط أمطار خميس مشيط

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:00 AM

أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة

هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط"

محمد طيران

عسير

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شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير.

واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات.

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