روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت روسيا اليوم 11086 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد، إلى أربعة ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، أيضاً، 428 وفاة ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85304.

روسيا فيروس كورونا الجديد

1

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 01:20 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

روسيا تسجّل 11086 إصابة جديدة و428 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

موسكو

7 302

سجّلت روسيا اليوم 11086 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد، إلى أربعة ملايين و223186 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجّلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، أيضاً، 428 وفاة ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 85304.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

روسيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021