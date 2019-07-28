سامسونج تجهز جهازًا ثورياً يزلزل عالم الحواسيب اللوحية

سيتم دعمه بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 855"

كشفت تقارير صحفية عن جهاز جديد ثوري تجهزه شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، والذي وصفته بأنه سيزلزل عالم "الحواسيب اللوحية".



وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن سامسونج تجهز حاسبًا لوحيًا ثوريًا، ولأول مرة سيكون حاسبًا لوحيًا عاملاً بنظام تشغيل "ويندوز 10".



وأوضحت التسريبات حاسب "سامسونج جلاكسي بوك إس" المرتقب سيتم دعمه بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 855"، والذي سيبلغ تردد 2.84 جيجاهرتز، ما سيجعله فائق السرعة، بحيث يتوافق مع العمل بنظام تشغيل "ويندوز 10" المخصص للحواسيب المحمولة والشخصية.



كما تم ترقية ذاكرة الوصول العشوائي "رام" بحيث تصل إلى 8 جيجابايت، وإصدار جديد من الجيل الخامس لخدمة "بلوتوث".



ولم تكشف التسريبات الموعد المتوقع طرح حاسب "سامسونج جلاكسي بوك إس" الجديد، ولا السعر المتوقع طرحه به.



ولكن أشارت التسريبات إلى الحاسب الجديد سيكون مزودًا بمجموعة من الإضافات، مثل لوحة مفاتيح وماوس خارجيين تحول الحاسب في ثوان من حاسب لوحي إلى حاسب محمول.