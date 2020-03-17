"محمد الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد مساعد السريحي، مدير قسم الخدمات العامة بالإيواء، الرقيب أول محمد أحمد الزهراني؛ رتبته الجديدة، رئيس رقباء.



جاء ذلك بحضور مدير مرور بحرة العقيد علي الزهراني.



وقال "الزهراني": إن الترقية حافز له لبذل المزيد من العمل خدمة للوطن.