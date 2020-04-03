اليابان: تسجيل 211 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 2924 شخصاً

سجّلت اليابان، اليوم، 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الإصابات إلى 2924 حالة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، بأنها سجّلت ثلاث حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 74 حالة.

وقالت: العدد الإجمالي لا يشمل 11 متوفى و712 مصاباً بين ركاب السفينة السياحية التي خضعت للحجر الصحي بميناء يوكوهاما في فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة: من بين الحالات الجديدة سجّلت طوكيو 89 إصابة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في العاصمة اليابانية، إلى 773 حالة.

وبدأت اليابان، اليوم، تطبيق حظر دخول الأجانب القادمين من 73 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى منع دخول الزوّار الأجانب من بعض الدول الأوروبية وإيران وأجزاءٍ من الصين وكوريا الجنوبية.