في نسختها الثالثة.. المملكة تستضيف البطولة السعودية الدولية للجولف

خلال الفترة من 4-7 فبراير الجاري

تنطلق النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وذلك على أرض ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ في ساحل البحر الأحمرخلال الفترة من 4-7 فبراير الجاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، أن مشاهدة رياضة الجولف من قبل أكبر عدد ممكن يدعم رؤيتنا في ترسيخ مملكتنا على خارطة الرياضة عالميا ً، كما يساعد في أن يُظهر للمجتمع المحلي مدى شعبية هذه الرياضة على المستوى العالمي.

وأضاف: "سيتمكن الملايين حول العالم من متابعة أفضل اللاعبين وهم يتنافسون في هذا المكان الرائع، وستقوم 30 قناة ببث مجريات البطولة عالمياً لأكثر من 329 مليون مُشاهد في ست قارات "أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا"، حيث تتاح لهم فرصة متابعة نخبة لاعبي الجولف ممن حققوا أكثر من 350 انتصاراً في بطولات الجولة الأوروبية وبطولات جولة PGA وبينهم 12 حاملاً للقب، وهم يتنافسون للحصول على لقب بطولة السعودية الدولية وجوائزها البالغ مجموعها 3،5 ملايين دولار والتي تعد إحدى أكبر الجوائز في بطولات الجولة الأوروبية".

وكانت نسخة العام الماضي قد شهدت تغطية إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد ساعات التغطية التلفزيونية أكثر من2622 ساعة، فيما ستقوم القنوات السعودية الرياضية بنقل مجريات البطولة ببث مباشر على مدار 20 ساعة، لهذا الحدث العالمي الأكبر في رياضة الجولف على مستوى الشرق الأوسط.

يُذكر أنه نظراً للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس “كورونا”، فإنه يمنع تواجد الجماهير في الحدث العالمي، ولكن سيكون بإمكانهم مشاهدة مجريات البطولة ولقطاتها الخاصة وكل ما يدور خلف الكواليس من خلال التغطية التلفزيونية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وقنوات وحسابات البطولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.