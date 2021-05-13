في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة

‬سجّلت مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية رقماً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ؛ محتلةً المرتبة الثانية بعد الرياض تليها المنطقة الشرقية ثالثاً.

وسجلت منطقة مكة المكرمة 320 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 1116 حالة سجلتها المملكة؛ تسبقها الرياض بواقع 377 حالة، بينما المنطقة الشرقية تسجل 134 حالة، تلتها المدينة المنورة بواقع 71 حالة، وعسير 54، وجازان 45، والقصيم 35، وسجلت كل من منطقة تبوك ونجران 18 حالة لكل منهما، فيما سجلت حائل 17 حالة، والباحة 13، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

فيما بلغت الوفيات في المملكة 7122 حالة وفاة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة جديدة.

في المقابل، بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد 414139 حالة بعد أن سجلت اليوم 1129 حالة تعاف جديدة.