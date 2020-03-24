شاهد.. لحظة انطلاق آليات "حماة الوطن" نحو "السابعة"

مع غروب شمس اليوم الثاني من تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول ليلاً أملاً في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ تنطلق آليات وزارة الحرس الوطني للتمركز في مواقعها قبل "السابعة".

السابعة مساء، هي ما تشير إليه عقارب الساعة، وهي الوقت الذي حدده المقام السامي بمنع التجول وحتى السادسة صباحًا مع شروق الشمس، لتعود أرتال المركبات التي يقودها حماة الوطن إلى مقراتها، على أن تعاود الكرّة كل مساء حتى نهاية المهلة المحددة بـ21 يومًا.

وخلال فترة منع التجول، تبدأ "العيون الساهرة" في رصد الحركة وإيقاف المركبات؛ للتأكد من أن قائديها ضمن حزمة الفئة التي استثناها القرار، والتأكد أيضًا من نظامية كل من يسير على قدميه؛ لضمان سلامة الناس في منازلهم.

كما يشارك منسوبو وزارة الحرس الوطني خلال وجودهم في الميدان في تقديم الرعاية الصحية، وتسهيل مرور المركبات المعنية في التنقل، وكذلك التعاون مع منظومة الجهات الأمنية والمدنية.