تركيا تستهل العام الجديدة بفرض زيادات ضخمة على أسعار الكهرباء والغاز

تراوحت بين 50 و100% للمنازل والشركات

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، اليوم (السبت)، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم، وذلك في مستهل العام الجديد.

وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، أن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 بالمئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، بينت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" في تقرير منفصل، أن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 في المئة للاستخدام المنزلي و50 بالمئة للاستخدام الصناعي في يناير.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 في المئة في نوفمبر، وتجاوز في ما يبدو 30 بالمئة في ديسمبر، بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.