مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة

بمقر "بركة سفلين" البحري التابع للجهات الأمنية

أفاد مصادر صحفية في طهران بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية من جراء إطلاق جندي النار عليهم في ميناء بركة جنوبي البلاد.

وأضافت المصادر أن مطلق النار تم اعتقاله، موضحاً أن الحادث وقع في مقر "بركة سفلين" البحري التابع للشرطة الإيرانية في ميناء بركة الواقع بإقليم هرمزكان جنوب البلاد، وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع المهاجم، طبقاً لـ"RT".



