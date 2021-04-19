أبو داوود لـ "سبق" : نقاط الدور الأول تُنقذ الأهلي من شبح الهبوط!

طالب ببناء جيل جديد وعدم الاستعجال في النتائج

قال باسم أبو داوود اللاعب والمشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي (سابقًا) إن الأهلي يعيش أسوأ حالاته هذه الأيام .

جاء ذلك في تصريح خاص لـ "سبق"، حيث قال أبو داوود: "وضع الفريق الأهلاوي لا يحسد عليه، النتائج المحلية لم تكن مرضية لكل محبي الكيان ومخيبة للآمال، ولولا نتائج الدور الأول وحصد فيها بعض النقاط لكان الفريق في مأزق.. ونأمل أن يكون القادم أفضل ويجب على اللاعبين إعادة حساباتهم .

أما عن حظوظ الأهلي في البطولة الآسيوية، قال الكابتن باسم": مع وجود المدرب الجديد يجب أن يكون هناك دعم للاعبين من أجل استعادة مستوياتهم وإثبات وجودهم لأنفسهم

وأن يثبتوا استحقاق وجودهم في المراحل القادمة في البطولة الآسيوية.

وعن الحلول من أجل انتشال الفريق من كبوته وعودته لسكة الانتصارات والمنافسة، قال أبو داوود: "على الإدارة أن تخطط للمستقبل ببناء فريق شاب مدعوم بلاعبين أجانب مميزين ، ويجب الصبر عليهم لتتمكن من المنافسة بفريق قوي يرفع الرأس .

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز التاسع محليًا وبرصيد 35 نقطة، وفارق 15 نقطة عن متذيل الترتيب العين الذي يملك 20 نقطة، وآسيويًا لديه نقطة وحيدة من مجموع مباراتين.