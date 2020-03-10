فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة

تحتل المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تأثرًا بالفيروس

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

فرنسا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفرنسية

3

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:43 PM

تحتل المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تأثرًا بالفيروس

فرنسا: عدد وفيات "كورونا" في البلاد بلغ 30 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 873

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس 25 حالة.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، تحتل فرنسا المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى 949.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فرنسا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفرنسية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020