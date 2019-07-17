"بدرومات الحوثي السرية".. اغتصاب وصعق وحلق رؤوس تفضحها سجينة

يمارسون انتهاكات صارخة وجرائم وحشية غير مسبوقة ضدّ النساء المختطفات

كشف تسجيل مصوّر لامرأة يمنية كانت مختطفة لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، عن مدى البشاعة التي وصلت إليها الميليشيا في ارتكاب الانتهاكات الصارخة والجرائم الوحشية غير المسبوقة ضدّ النساء المختطفات في سجونها.

يتعرّضن للاغتصاب

وروت امرأة يمنية كانت معتقلة لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، المعاملة غير الآدمية للحوثيين وظروف اعتقالهن، موضحة أن النساء اليمنيات يتعرّضن للاغتصاب داخل سجون ميليشيا الحوثي، وأن الأهل لا يقدرون على الوصول إليهن أو مقابلتهن، وأكّدت بقولها: "كل دقيقة فيها موت".

عصي وحلاقة

وأشارت السجينة في مقطع فيديو بثّته قناة "اليمن اليوم"، أخيراً، إلى ما تعرّضت له من انتهاكات واعتداءات في أثناء احتجازها هي وأخريات في (بدرومات) وسجون سرية، تابعة للميليشيا الحوثية، وتشرف عليها قيادات حوثية موغلة في الإجرام، وقالت إنهم اعتدوا عليها بالعصي الكهربائية وقاموا بحلاقة شعر رأسها، مشيرة إلى أن ما تتعرّض له السجينات من الاغتصاب دفع بعضهن إلى الانتحار.

هتك أعراض

وجاء الكشف عن هذه الجرائم بعد نحو 6 أشهر من تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية صدر في يناير الماضي، كشَف عن اعتقال عشرات النساء اليمنيات من مقاهٍ وحدائق ومحال عامة، واحتجازهن في فلل تابعة لقيادات حوثية، وتعرضهن للتعذيب والابتزاز.

وقبل يومين فقط كشفت مصادر حقوقية عن تكتم مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء، على أكثر من 100 جريمة موثّقة لديها تدين ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات وتعذيب بحق النساء المعتقلات.

وجه العار الأسود

من جانبه، يؤكّد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ محمد بن راجح؛ أن ما يحدث من قِبل ميليشيا الحوثي من جرائم ضدّ النساء المخطوفات وتحرش وانتهاك للأعراض، إنما هي جرائم جنائية تضاف إلى رصيد الميليشيا الحوثية الإرهابية، التي يجب على جميع أبناء اليمن التصدّي لها، والسعي إلى القضاء على هذه الميليشيا، وإعادة الشرعية.

ويشدّد على سرعة الحسم العسكري، معتبراً أن التأخر في الحسم يعني مزيداً من المآسي والفساد والدمار والخراب لليمن وجيرانه أيضاً.

ويصف عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ كمال القطوي؛ ما يحدث بحق المختطفات في سجون الميليشيا الحوثية، بأنه تطور خطير، ودليل فاقع على تغول المنهج الإيراني الصفوي داخل بنية هذه الميليشيا.

ويضيف الشيخ القطوي: "ليس من شيمة اليمانيين الاعتداء على النساء، أو استخدامهن أوراق ضغط في الحروب، فمثل هكذا تصرفات تنبئ عن ثقافة غريبة عن مجتمعنا اليمني المحافظ".

دور المجتمع ورموزه

وحثّ الشيخ محمد بن راجح؛ العلماء، على التحذير من جرائم الحوثيين وتوعية المجتمع بالوقوف صفاً واحداً مع الحكومة والتحالف للقضاء على هذه الميليشيا الاجرامية وإعادة تفعيل النظام والقانون.

ويتفق معه الشيخ كمال القطوي؛ فيرى أن هذا يستوجب موقفاً حازماً من الجميع، منوّهاً بأهمية دور المشايخ في إعلان النكف القبلي، إذ لم يقارف الحوثي العيب الأسود؛ بل العار الأسود الذي سيلاحقه أبد الدهر.

وقال القطوي، إن واجب العلماء بيان حكم الله فيمن يقارف هذه الجرائم، ملمحاً إلى دور الحقوقيين في توثيق هذه الجرائم التي يعتقد جازماً أنها لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن بحال من الأحوال التجاوز عن الوحوش البشرية التي تلطخت بها.

موقف رسمي

ويرى الشيخ محمد بن راجح؛ أن الدور الأكبر في التصدّي لجرائم الميليشيا الحوثية ضدّ نساء اليمن واليمنيين عموماً يقع على الحكومة الشرعية التي دعاها إلى المسارعة في الحسم العسكري بمساندة التحالف العربي، من أجل إنهاء جرائم الميليشيا الإجرامية، وإقامة العدل والنظام، وتحقيق الأمن.

ونوّه بأهمية دعم الجبهات، والاهتمام بمنتسبي الجيش، وتوفير مرتباتهم، وعلاجهم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومحاسبة الفاسدين والعابثين، من أجل الوصول إلى الخلاص من المآسي الحوثية بحق الشعب اليمني.

ودعا الشيخ القطوي؛ المخدوعين بالميليشيا الحوثية، إلى مراجعة مواقفهم بعد هذه الجرائم الهمجية، مؤكداً أنه عار على كل مَن لديه بقية كرامة أن يبقى في صف الحوثي، ولعنة أبدية ستلاحق عبدالملك الحوثي وجماعته ونظريته العنصرية التي وصلت آثارها إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط.