الأمير منصور بن مشعل: الأهلي خط أحمر .. والنادي أمانة ولن نسمح بتعطيل المنتخب

قال الأمير منصور بن مشعل مشرف كرة القدم في الأهلي لإدارة النادي الجديدة إن كرة القدم خط أحمر والنادي أمانة لدينا فهو يحتاج إلى عمل أكاديمي وهو بلا استثمارات، فالاستثمارات الحالية تعود إلى الإدارات السابقة وأتمنى منهم تقديم أقصى جهد.

وتابع: اتفقت مع الإدارة الحالية على التنسيق والانسجام فيما بيننا وأن يكون القرار المتخذ بالاتفاق حتى لا نكرر أخطاء الماضي كون الإدارة السابقة كانت تتدخل في عملي.

وأضاف: الفريق لديه أخطاء تكتيكية وسنحاول تصحيحها مع المدرب على اعتبار أن المباريات القادمة ستكون حاسمة حيث لن ننتظر حتى يسقط الفريق كونه ينافس على لقب بطولة الدوري.

وأوضح مشرف كرة القدم بنادي الأهلي أن هناك بعض اللاعبين مبعدين عن تشكيلة الفريق حيث حاولت مع المدرب السابق لإشراكهم وإعطائهم فرصة على اعتبار أغلبهم يمثلون منتخبات الوطن وإذا استمر إبعادهم فإن ذلك سيؤثر على المنتخب ولا أعرف السبب.

وحول استمرارية المدرب غروس مع الفريق قال آخر علاج الكي فإذا لم يتجاوب لن نسمح بتعطيل المنتخب وأن يواصل سياسة الاعتماد على لاعبين لا يؤدون الدور المطلوب منهم وإبقاء لاعبي المنتخبات في الدكة.

وأفاد بأن مشكلة مهاجم الفريق دجانيني قد شارفت على الحل، وبهذه المناسبة أريد أن أتوجه بالسؤال للإدارة السابقة أين هم من مشكلة اللاعب دي سوزا ويوسف بلايلي وأين هم من تأخر حقوق سلمان المؤشر لـ3 سنوات؟.