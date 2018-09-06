ترامب: إيران في حالة "اضطراب" وتكافح للبقاء.. وغير مهتم بلقاء روحاني

قال إنه ما زال منفتحًا على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه ما زال منفتحًا على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران، لكنه أشار إلى أن إيران في حالة "اضطراب"، وتكافح من أجل البقاء.

وفي التفاصيل، قال "ترامب" للصحفيين قبل اجتماع مع أمير الكويت إن "إيران في حالة اضطراب الآن. إنهم في حالة اضطراب كاملة"، حسبما نقله موقع العربية نت.

وأضاف: "إنهم قلقون فحسب الآن على بقائهم كبلد.. سنرى ما يحدث مع إيران وما إذا كانوا يريدون إجراء محادثات أم لا. الأمر يعود لهم وليس لي. سأظل دائمًا مستعدًّا، لكن لا يهم في أي اتجاه".

وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وأعاد فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي في مايو الماضي إلى أنه يرغب في لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة لبحث سُبل تحسين العلاقات، وهو ما رفضه روحاني.

وعندما سُئل إن كان يريد لقاء روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب الذي سيترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن إيران هذا الشهر: "هذا أمر ممكن. كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. سنرى".