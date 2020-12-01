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قالت: مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول

الأرصاد: أمطار متوسط إلى غزيرة على القنفذة والليث

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.