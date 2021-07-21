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توقّعت أن يكون الطقس صحوًا على مشعر منى

"الأرصاد": غبار على مكة خلال الساعات القادمة

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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يتخلل الحالة الجوية غبار على مكة المكرمة ويكون صحوًا على مشعر منى.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة ومنى 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ ساعة تصل إلى 42 كم/ ساعة أو أكثر.