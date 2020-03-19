"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا"

قال: سنتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 12:15 PM

قال: سنتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة

"جونسون": لا نستبعد إغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن حكومته لا تستبعد اتخاذ قرار بإغلاق لندن في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، مشيراً فيه إلى أن حكومته ستتخذ الإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة وعند الضرورة؛ بهدف الوقاية من الوباء وحماية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة.

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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