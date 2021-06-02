"سعود بن خالد" يشارك في "عمومية" الاتحاد العربي للرماية بالقاهرة

انتخاب "الشهراني" عضوًا في اللجنة التنفيذية لدورته الجديدة

شارك الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية، والذي عقد اليوم بجمهورية مصر العربية، بحضور أحمد بن منصور الشهراني المدير التنفيذي للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للرماية لدورته الجديدة 2021 - 2025 الذي تم فيها انتخاب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد بن منصور الشهراني لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرماية في دورته القادمة بدعم من رئيس الاتحاد.

فيما كرم رئيس الاتحاد أعضاء ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية، وكذلك البطولة العربية للرماية ضغط الهواء والأطباق، والتي تجري منافساتها خلال الفترة من 1-12 يونيو الجاري بجمهورية مصر.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد التقى على هامش حفل افتتاح البطولة العربية الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب بجمهورية مصر، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.