اتفاقية بين جمعيتي "كنان" و"تداوي" بشرورة لخدمة المستفيدين

ضمن جهود التطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع

وقّعت جمعيتا المستودع الخيري بشرورة "كنان" و"تداوي" الصحية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برامجهما المقدمة لخدمة مستفيدي الجمعيتين.

مثّل جمعية "كنان" رئيس مجلس الإدارة يسلم بن مبخوت النهدي، وجمعية تداوي الصحية رئيس مجلس الإدارة صالح بن سالم الصيعري.

وشملت الاتفاقية إسناد البرامج المقدمة للمستفيدين -بحسب طبيعتها- للجمعية المختصة والتعاون المشترك، بتقديم الأدوات والإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير.

وتعد مذكرة التفاهم تنظيمًا للأعمال والإجراءات التي تهدف للتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.