لمدة موسم ونصف الموسم.. النصر يوقع مع عبدالعزيز الدوسري

ظفرت إدارة النصر السعودي بخدمات لاعب الفيصلي عبد العزيز الدوسري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام اللاعب صاحب الـ31 عاماً، بشكل رسمي لصفوف النصر لمدة موسم ونصف خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن اللاعب مثل الهلال قبل أن ينتقل للفيصلي ومنه للنصر كمحطة أخيرة في مسيرته الرياضية.

النصر الفيصلي

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 12:30 AM

لمدة موسم ونصف الموسم.. النصر يوقع مع عبدالعزيز الدوسري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ظفرت إدارة النصر السعودي بخدمات لاعب الفيصلي عبد العزيز الدوسري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام اللاعب صاحب الـ31 عاماً، بشكل رسمي لصفوف النصر لمدة موسم ونصف خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن اللاعب مثل الهلال قبل أن ينتقل للفيصلي ومنه للنصر كمحطة أخيرة في مسيرته الرياضية.

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