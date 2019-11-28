وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة

عبر تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، إطلاق برنامج "تأهيل المتميزين.. التدريب المنتهي بالتوظيف"، الذي يسهم في استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.

وينطلق البرنامج من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة عملياً من أبناء وبنات الوطن؛ تمهيداً لانضمامهم للعمل في وزارة المالية، وتطوير مهارات المشاركين بالبرنامج وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمتين خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً تنتهي بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة في بداية البرنامج.

ويستند البرنامج إلى إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة، حيث يستهدف البرنامج خريجي الجامعات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير. وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ابتداءً من الأحد 11 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 8 ديسمبر 2019م، ولمدة خمسة أيام.

يذكر أن وزارة المالية حددت في إعلانها الفئات المستهدفة بالبرنامج والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت ضرورة متابعة الأسماء المزمع دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية: www.mof.gov.sa مشيرةً إلى أنه على من يعلن عن أسمائهم اصطحاب أصول المستندات لمطابقتها عند المراجعة لأيً من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين، ومن لم يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين؛ فإن ذلك يعدّ عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.