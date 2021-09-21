"الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية

أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs
لتجويد الخدمات وشفافيتها وتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيلها بشكل مباشر
أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.
وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs