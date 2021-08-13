"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443 02:53 AM

"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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