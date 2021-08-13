"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض وتدمر مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.



وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.



كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات".