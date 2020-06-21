مدير شرطة النماص يتقلّد رتبة "عميد"

قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة النماص مبارك القحطاني، رتبته الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.