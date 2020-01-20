ضربة الجزاء.. تايلاند تعترض على هزيمتها من "الأخضر" بالبطولة الآسيوية

ادعت أن الحكَم منح لاعبي منتخبها بطاقات صفراء ولم يعاقب السعودية في أخطاء مماثلة

قدّم الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، شكوى رسمية ضد حكَم مباراة المنتخب السعودي والتايلاندي، عقب هزيمته أمام السعودية 1- صفر في دور الثمانية لبطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت 23 عامًا يوم السبت الماضي.

واعترض الاتحاد التايلاندي على القرارات التحكيمية، ووصف ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف بالمشكوك فيها والظالمة.

وقال الاتحاد التايلاندي في اعتراضه: إن الحكَم منح لاعبي منتخبها بطاقات صفراء ولم يعاقب لاعبي المنتخب السعودي في أخطاء مماثلة؛ مضيفًا أنه لا أساس منطقي لركلة الجزاء، مطالبًا بتوضيحات من حكم المباراة.

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، قد تأهل لدور قبل النهائي، بعد فوزه على تايلاند المضيفة 1- 0 على ملعب ثاماسات في باثوم ثاني، ضِمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 78، عندما سجل منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر ضربة جزاء سددها عبدالله الحمدان الذي تعرّض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.