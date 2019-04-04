بالفيديو.. لاعب أياكس يسجل هدفًا غريبًا بالخطأ في مرمى فريقه!

سجل لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي "تيجلافيكو" هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك خلال مباراة فريقه ونظيره إيمين لحساب الجولةالثامنة والعشرين من بطولة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي انتهى لمصلحة أياكس (5-2).

يذكر أن أياكس يتصدر جدول الترتيب بـ68 نقطة بينما يقبع فريق إيمين في المركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد 25 نقطة.