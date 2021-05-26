زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

لم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، ولاية أرزنجان- شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في قضاء "أوتلوق بالي" بالولاية، على عُمق 7.34 كيلو متر.

ولم ترد حتى الآن أنباءٌ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.