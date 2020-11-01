بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي

أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.



وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".



وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.