بالتراضي بين الطرفين.. الاتحاد و"بوني" انفصال نهائي

أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".
وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.
أنهى نادي الاتحاد علاقته - رسميّاً - باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وكتب بوني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأحد: "توصلت إلى اتفاق متبادل مع إدارة الاتحاد لإنهاء علاقتنا التعاقدية".
وقدم المهاجم الشكر للنادي واللاعبين والجماهير على كل دعمهم والوقت الذي قضوه معاً، متمنياً التوفيق للجميع في المستقبل.