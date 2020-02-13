انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لعلاجيات أمراض القلب والأوعية الدموية

افتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، يوم أمس الأربعاء، وبحضور اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، والدكتور يحيى الحبيشي مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، فعاليات (المؤتمر الـدولي الرابع لعلاجيات أمـراض القلب والأوعية الـدموية)، الذي ينظّمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2020م في فندق الفورسيزن بالرياض، بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والدولي.

وقد بدأ الحفل بكلمة الدكتور مشعل المطيري مدير إدارة الخدمات الصيدلية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ذكر فيها أن المؤتمر سيتناول في أبرز محاوره وجلساته العلمية، أحدث المستجدات في مجال علاجيات أمراض القلب.