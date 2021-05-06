"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة

بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات

صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.