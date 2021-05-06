"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة

بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات

صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.

الطائف أمانة الطائف أمانة محافظة الطائف

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 08:45 PM

بالتعاون مع أمن الطرق.. وجرى إتلافها وتطبيق لائحة الغرامات

"أمانة الطائف" تصادر 10 رؤوس أغنام ولحومًا مجهولة المصدر بالخرمة

فهد العتيبي

الطائف

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صادرت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الخرمة" وبالتعاون من ‫أمن طرق الخرمة- عدد 10 رؤوس من الأغنام ولحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقامت البلدية باتخاذ اللازم حيال اللحوم المضبوطة من حيث إتلافها، وتطبيق لائحة الغرامات على المخالف الناقل لها.

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