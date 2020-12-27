"الأرصاد" تنبّه: استمرار الأمطار الرعدية على المدينة المنورة حتى 6 مساءً

قالت: تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية وعدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنّياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.