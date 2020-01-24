بالتراضي.. الفيحاء يُنهي عقد محترفه البرازيلي "رافائيل"

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي رافائيل هنريك آسيس، بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وكان "آسيس" قد انضم إلى صفوف الفيحاء خلال الفترة الصيفية (يوليو 2019) مُعارًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وقدم مجلس الإدارة للاعب الشكر على ما قدّمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق؛ متمنين له التوفيق في حياته.