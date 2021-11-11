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قالت إنهم أثَّروا على سمعته في دول متعددة وتسببوا في نشر أخبار عارية من الصحة

إدارة النصر تحذِّر الوسطاء من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات مع لاعبين ومدربين

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حذَّرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات مع لاعبين ومدربين إلا بعد الحصول على تفويض رسمي من النادي.



وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لاحظ نادي النصر قيام كثير من الوكلاء بالدخول في مفاوضات مع لاعبين ومدربين باسم النادي دون أي تفويض أو رغبة؛ ما أثَّر على سمعة النادي في دول متعددة، وتسبب في نشر أخبار عارية من الصحة".



وتابع البيان: "بناء عليه فإن إدارة نادي النصر تتمنى من الجميع عدم التفاعل مع أي طلب لا يتضمن تفويضًا رسميًّا من النادي".



وأضاف: "كما أنها لن تنظر في أي عرض إلا من الوكيل المباشر للاعب والمدرب، وبعد أن يقدم الإثبات على ذلك. كما تحذر الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات ".