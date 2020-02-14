إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب

بصاروخ محمول من عناصر نقطة مراقبة تركية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، بأن طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، تمّ إسقاطُها في ريف حلب الغربي- شمالي سوريا، فيما لم تصدر دمشق أيّ تعليق عن الحادثة.

وقالت مواقع سورية معارضة، إن الطائرة المروحية أُسقطت بصاروخ أرض - جو.

فيما قال موقع "آر تي" الروسي، إن المروحية السورية استُهدفت بصاروخ محمول من عناصر نقطة مراقبة تركية متمركزة قرب بلدة دارة عزة.

طائرة مروحية الجيش السوري ريف حلب الغربي

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14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 04:03 PM

بصاروخ محمول من عناصر نقطة مراقبة تركية

إسقاط طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في ريف حلب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، بأن طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، تمّ إسقاطُها في ريف حلب الغربي- شمالي سوريا، فيما لم تصدر دمشق أيّ تعليق عن الحادثة.

وقالت مواقع سورية معارضة، إن الطائرة المروحية أُسقطت بصاروخ أرض - جو.

فيما قال موقع "آر تي" الروسي، إن المروحية السورية استُهدفت بصاروخ محمول من عناصر نقطة مراقبة تركية متمركزة قرب بلدة دارة عزة.

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طائرة مروحية الجيش السوري ريف حلب الغربي

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