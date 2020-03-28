جامعة شقراء تنفذ مبادرة "مستمرون في خدمتكم" للتوعية بمخاطر كورونا

تضمنت مسابقة قراء والتدريب عن بُعد ومسابقة البحث العلمي

انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة شقراء ودورها في التصدي لأزمة فيروس كورونا، أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن إطلاق مبادرة "مستمرون في خدمتكم"، لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافي والتربوي لدى أفراد المجتمع.

وتتضمن مبادرة "مستمرون في خدمتكم" التي تقدمها وتنفذها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة شقراء؛ مسابقة قراء، والتدريب عن بعد، ومسابقة البحث العلمي.

وتهدف المبادرة للمساهمة المجتمعية في أيام أزمة فيروس كورونا المستجد لنشر الوعي والثقافة في المجتمع.

فيروس كورونا الجديد جامعة شقراء

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 10:41 PM

تضمنت مسابقة قراء والتدريب عن بُعد ومسابقة البحث العلمي

جامعة شقراء تنفذ مبادرة "مستمرون في خدمتكم" للتوعية بمخاطر كورونا

فلاح الجوفان

شقراء

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انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة شقراء ودورها في التصدي لأزمة فيروس كورونا، أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن إطلاق مبادرة "مستمرون في خدمتكم"، لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافي والتربوي لدى أفراد المجتمع.

وتتضمن مبادرة "مستمرون في خدمتكم" التي تقدمها وتنفذها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة شقراء؛ مسابقة قراء، والتدريب عن بعد، ومسابقة البحث العلمي.

وتهدف المبادرة للمساهمة المجتمعية في أيام أزمة فيروس كورونا المستجد لنشر الوعي والثقافة في المجتمع.

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فيروس كورونا الجديد جامعة شقراء

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