واشنطن تحذر "إسرائيل" من التحرك الأحادي في ضم أجزاء من الضفة

"فريدمان" لوّح بخسارة دعم بلاده للخطوة

حذر السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، من أن اتخاذ "إسرائيل" لخطوات أحادية لضم أراضٍ بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

وذكر "فريدمان" على "تويتر" أن رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين، وفقاً لـ"رويترز".

وقال السفير الأمريكي: "إن على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي".

وكان "نتنياهو" أعلن أمس أن "إسرائيل" بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة، التي سيجري ضمها وفقاً لخطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي اقترحها "ترامب".

وأشار "نتنياهو" لمجلس وزرائه اليوم إلى أن الاعتراف الأمريكي هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك.