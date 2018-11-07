كراني: مؤشرات هطول الأمطار متزايدة على الوسطى هذا اليوم

قال: حالة عدم استقرار خلال الـ 72 ساعة قادمة بالقطاع الشرقي

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تشهد المنطقة الوسطى، اليوم، مؤشرات هطولات مطرية؛ مبيناً أن حالة عدم استقرار جوي خلال الـ 72 ساعة قادمة تتركز على الوسطى والشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله غائم على مناطق: جازان، عسير، الباحة، وشمالاً حتى منطقة مكة المكرّمة وشمالها، مع فرصة لأمطار رعدية.. وتزداد مؤشرات الهطول هذا اليوم على الوسطى، وتعاود على القطاع الشرقي، وأجزاءٍ من الشمال؛ نظراً لحالة (عدم استقرار) قادمة خلال الـ 72 ساعة؛ محور تمركزها الوسطى والقطاع الشرقي.. والله أعلم.. اللهم أغثنا.