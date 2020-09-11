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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.