أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده

قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "سبق" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.