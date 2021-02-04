قادماً من الوحدة .. الرائد يتعاقد مع جابر عيسى

ظفرت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الخميس، بخدمات لاعب خط الوسط جابر عيسى قادماً من نادي الوحدة.

ومثل الرائد في التوقيع مع اللاعب الرئيس التنفيذي عبد العزيز الرشود.

ولم يلعب جابر عيسى أي مباراة هذا الموسم مع ناديه السابق الوحدة؛ حيث لعب في دوري المحترفين 15 مباراة (10 مباريات مع الوحدة - 5 مباريات مع الاتحاد)، ولم يساهم خلالها بأي هدف.

الجدير بالذكر أن الرائد يأتي في المركز الـ11 في سلم ترتيب الدوري وبرصيد 19 نقطة.