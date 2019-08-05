خاص لقرّاء "سبق".. عرض من "سويفت" يمتد طوال أغسطس

توصيل مجاني لمدة شهر كامل لـ100 فائز يستخدمون كود الصحيفة

يقدم تطبيق "سويفت"، الأسرع نمواً، عرضاً خاصاً يتمثل في استرجاع مبلغ 10 ريالات في المحفظة عند استخدام الكود لقرّاء "سبق" الإلكترونية؛ من خلال استخدام كود خاص لقراء الصحيفة، علماً بأن العرض مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

ويستطيع قرّاء "سبق" الاستفادة من العرض على النحو التالي: تبدأ الأكواد ابتداءً من اليوم ويستخدم من خلالها sabq1 ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وتستمر الأكواد حتى الكود رقم 8.

وسيتمكن 100 مستخدم، ممن يستخدمون جميع أكواد "سبق"، من الدخول في السحب على جوائز التوصيل المجاني لمدة شهر كامل من تطبيق "سويفت"؛ ويشترط للفوز بشهر التوصيل المجاني ضمن الـ100 استخدام جميع أكواد "سبق" الثمانية.

جدير بالذكر أن المبلغ المسترد في المحفظة لمستخدم الكود يستطيع الاستفادة منه لمطاعم مختارة موضحة في تطبيق "سويفت".

ويأتي تقديم هذا العرض حرصاً من "سويفت" على توفير أفضل العروض التي تلبي احتياجات عملائها، وبما يحقق تطلّعاتهم مع أفضل العلامات التجارية في مختلف المجالات الغذائية والتجميلية ومبيعات التجزئة.