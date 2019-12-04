"الربيعة" يُكَرّم مديري صحي "عياش" و"الكربوس" و"المجصص" بجازان

بعد المؤشرات العالية التي حصدتها المراكز الصحية ببرنامج "الزائر السري"

كرّم وزير الصحة توفيق الربيعة، مديرة مركز الرعاية الصحية بالكربوس "أحلام كوبل"، ومدير مركز الرعاية الصحية بعياش "إبراهيم واصلي"، ومدير مركز الرعاية الصحية بالمجصص "عواجي قحطاني"؛ نظير تميزهم في الخدمات الصحية التي تُقدم للمرضى خلال ٢٠١٩م.

جاء هذا التكريم نتيجة المؤشرات العالية التي حصدتها المراكز الصحية من قِبَل زائري وزارة الصحة السريين الذين تجوّلوا بشكل سري، وعملوا على تقييم الخدمات الصحية التي تُقدّم بالمراكز الصحية.

جدير بالذكر أن مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بجازان محمد بجو، استقبل المكرّمين لحظة وصولهم مطار جازان، وقدّم لهم التهاني والتبريكات على تميزهم الذي تَحقق خلال الزيارات المتكررة لبرنامج "الزائر السري" خلال العام ٢٠١٩م؛ مؤكدًا أن هذا التكريم من قِبَل وزير الصحة يُعد حافزًا لبذل المزيد من العطاء تجاه تحقيق الآمال، والارتقاء بكل الخدمات التي تقدم للمرضى.